Минобрнауки и Минюст займутся защитой интересов России в сфере науки от внешнего влияния

Минобрнауки совместно с Минюстом России создали рабочую группу по реализации мероприятий по защите национальных интересов в сфере науки и высшего образования от внешнего влияния Минобрнауки совместно с Минюстом России создали рабочую группу по реализации мероприятий по защите национальных интересов в сфере науки и высшего образования от внешнего влияния Ведомства в ближайшее время займутся формированием подходов, которые позволят обеспечить защиту суверенных интересов России в сфере науки и высшего образования.