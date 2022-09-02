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Минобрнауки и Минюст займутся защитой интересов России в сфере науки от внешнего влияния

Минобрнауки и Минюст займутся защитой интересов России в сфере науки от внешнего влияния

Минобрнауки совместно с Минюстом России создали рабочую группу по реализации мероприятий по защите национальных интересов в сфере науки и высшего образования от внешнего влияния Минобрнауки совместно с Минюстом России создали рабочую группу по реализации мероприятий по защите национальных интересов в сфере науки и высшего образования от внешнего влияния Ведомства в ближайшее время займутся формированием подходов, которые позволят обеспечить защиту суверенных интересов России в сфере науки и высшего образования.

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