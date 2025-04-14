www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Коротков рассказал, что украинское командование ждало, когда его с сослуживцем на позиции расстреляют.
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