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Политолог Брутер: Эрдоган был единственным, кто получал выгоду от зерновой сделки

Судьба зерновой сделки зависит от президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая. Политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, Владимир Брутер, рассказал во время беседы с интернет-изданием URA.

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