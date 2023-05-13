Политолог Брутер: Эрдоган был единственным, кто получал выгоду от зерновой сделки

Судьба зерновой сделки зависит от президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая. Политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, Владимир Брутер, рассказал во время беседы с интернет-изданием URA.
Судьба зерновой сделки зависит от президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая. Политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, Владимир Брутер, рассказал во время беседы с интернет-изданием URA.
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