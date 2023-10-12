Антонов назвал легкий способ разрешения конфликта на Украине

Существует легкий и быстрый способ, который позволит завершить конфликт на Украине. Для урегулирования Соединённым Штатам необходимо остановить поставки вооружения киевскому режиму, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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