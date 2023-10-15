ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRES ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОЙДУТ ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ": СТРАНЫ СНГ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ Вот неймётся любителям повоевать если не с Россией (ибо страшно), то хотя бы с русским языком.
Шарахнуть на сей раз решили по своим.
Комментарии
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rK
russ KINDE
А теперь давайте всех этих любителей своей исключительности принимать на территорию РФ, только после сдачи экзамена по русскому и литературе хотя-бы на уровне 6-го класса. Убрать формальность и зарабатывание денег соответствующих структур. Все-равно всех и все прокакали, дав суверенитета столько, сколько хотели. Кто первый взоет, А..... Слабо???
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