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Третья мировая начнётся с авиакатастрофы? "Новый Нострадамус" предупредил - Россию и Китай втянут случайно

Третья мировая начнётся с авиакатастрофы? "Новый Нострадамус" предупредил - Россию и Китай втянут случайно

Британец Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют "Новым Нострадамусом", предупредил о том, что Третья мировая война может начаться с авиакатастрофы.

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