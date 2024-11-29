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Путин не исключил использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений

Путин не исключил использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений

Как заявил в ходе пресс-конференции в Казахстане президент Владимир Путин, Россия может использовать новую ракетную систему «Орешник» для нанесения ударов по украинским военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.

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