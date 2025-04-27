В сети появились первые снимки северокорейских солдат в Курской области

Военкоры считают, что этим парням надо поставить памятник.После того, как начальник Генерального штаба Минобороны России Герасимов озвучил факт участия военнослужащих КНДР, в сети появился снимок, сделанный военкором Александром Гармаевым в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии