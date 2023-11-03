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"Электронный дом" помогает москвичам быстро решать бытовые вопросы

"Электронный дом" помогает москвичам быстро решать бытовые вопросы

Платформа "Электронный дом" стала эффективным помощником москвичей в решении разных жилищных задач. Ежедневно сотрудники коммунальных служб и городских ведомств выполняют более 400 заявок, поступивших на сервис с помощью электронного приложения или через сайт "Электронного дома".

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