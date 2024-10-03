На Смоленщине началось строительство жилья для работников в сельской местности

О возведении многоквартирных и частных домов в своих соцсетях рассказал Василий Анохин. Так, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах приступили к строительству нового комфортного жилья.
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