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Газета.ру

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Биолог Макаев: дупляной комар — переносчик малярии может размножаться в покрышках

Биолог Макаев: дупляной комар — переносчик малярии может размножаться в покрышках

Дупляной малярийный комар — Anopheles plumbeus, единственный в России и Европе вид комаров, способный передавать особо опасную, тропическую малярию, может «жить» в автомобильных покрышках, емкостях для сбора навоза и вазонах, рассказал «Газете.

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