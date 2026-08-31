Биолог Макаев: дупляной комар — переносчик малярии может размножаться в покрышках

Дупляной малярийный комар — Anopheles plumbeus, единственный в России и Европе вид комаров, способный передавать особо опасную, тропическую малярию, может «жить» в автомобильных покрышках, емкостях для сбора навоза и вазонах, рассказал «Газете.
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