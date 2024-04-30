‼️Вот так выглядит неразорвавшийся суббоеприпас, который обнаружили в Симферопольском районе после сбития ракет ATACMS Фотографию опубликовал Глава РК Сергей Аксёнов.
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‼️Вот так выглядит неразорвавшийся суббоеприпас, который обнаружили в Симферопольском районе после сбития ракет ATACMS Фотографию опубликовал Глава РК Сергей Аксёнов.