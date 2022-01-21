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Найденного в Якутии фламинго Гришу привезли в Красноярский зоопарк

Он какое-то время будет находиться на карантине, а потом его поселят в павильон к сородичам Найденного в Якутии розового фламинго Гришу доставили в Красноярский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Красноярск.

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