Найденного в Якутии фламинго Гришу привезли в Красноярский зоопарк

Он какое-то время будет находиться на карантине, а потом его поселят в павильон к сородичам Найденного в Якутии розового фламинго Гришу доставили в Красноярский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Красноярск.
Он какое-то время будет находиться на карантине, а потом его поселят в павильон к сородичам Найденного в Якутии розового фламинго Гришу доставили в Красноярский зоопарк, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Красноярск.
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