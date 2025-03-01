ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим ВПК Украины

Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии