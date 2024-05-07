Александр Гончаров: работодатели ведут системную работу в сфере подготовки квалифицированных кадров

Состоялось заседание Комитета по профессиональному образованию и социальной политике Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП), которое провел его председатель, вице-президент СПП Семен Мительман.
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