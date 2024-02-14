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Составлен ТОП-3 самых желанных для жизни на пенсии городов России

Составлен ТОП-3 самых желанных для жизни на пенсии городов России

Рейтинг подготовлен на основе результатов опроса совершеннолетних граждан России.На основании результатов опроса совершеннолетних граждан, проведенного во всех федеральных округах России, составлен ТОП-3 самых желанных для жизни на пенсии городов России, главным критерием при выборе такого города назван комфортный климат.

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