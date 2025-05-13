Кандидат в президенты Польши рассказал об отношении к Крыму

Польше безразлично, кому принадлежит Крым. Граница для местных властей тоже не так важна. «То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов», — пояснил политик.
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