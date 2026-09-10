Захарова сравнила с осенним обострением новые антироссийские санкции Канады

На решение Канады ввести новые санкции против России, скорее всего, повлияла осень. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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