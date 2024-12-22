Когда наступит Китайский Новый год 2025: празднование под знаком Змеи Татьяна СергееваКитайский Новый год — это не просто праздник, это целая культура, полная традиций и обрядов, которые передаются из поколения в поколение.
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