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После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

Интересная жизнь с Vera Star Фото: shared-links.com Скандальная журналистка Ксения Собчак видимо наконец осознав, чем могут закончиться её выходки, сменила риторику и заявила о том, что её жизненные приоритеты изменились: теперь она хочет всего лишь помогать людям нуждающимся в помощи и жить в своем доме, а главное не попасть в тюрьму.

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Комментарии
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Александр Ман
Пусьь валит в израиль и там доживает....!!!!!!
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
надо быть Станиславским, чтобы кричать - не верю!?
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1 час.
М
Мария
Зря такая мразь гуляет на свободе! За один ДОМ-2 ещё надо было её посадить. Есть же статья о растлении, почему эта мерзавка  на свободе?
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53 мин.

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