Путин поручил проработать выдение участникам СВО гектара земли

Президент России Владимир Путин поручил Министерству экономического развития (Минэку) проработать выделение участникам боевых действий на Украине гектара земли по всей стране, за исключением Московской и Петербургской агломераций.
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