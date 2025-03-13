Комментариев о передаче требований России по перезапуску отношений с США нет

Официальных комментариев ни от России, ни от Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления Москвой Вашингтону списка для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений не поступало, - сообщило агентство Reuters (Рейтер).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии