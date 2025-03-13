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Комментариев о передаче требований России по перезапуску отношений с США нет

Официальных комментариев ни от России, ни от Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления Москвой Вашингтону списка для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений не поступало, - сообщило агентство Reuters (Рейтер).

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