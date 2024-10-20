Тимур Перцев, Союз отцов РТ: «Нужно прокачивать мужественность, давать себе пенделей»

Как воспитывать сына, чтобы в свои 16 он не отправил вас «лесом»? Как к перспективе введения налога на бездетность относятся многодетные отцы? Как доставать из мужчин мужское? Кто такой «осознанный подкаблучник»? Об этом в День отца «Татар-информу» рассказал теле- и радиоведущий, шоумен, член Союза отцов РТ и «шестикратный бать» Тимур Перцев.