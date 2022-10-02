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В воскресeнье хoдили с жeной выбирaть обoи для кyхни. Еcли бы в этoт дeнь рaботал ЗАГС — ужe бы рaзвелись

В воскресeнье хoдили с жeной выбирaть обoи для кyхни. Еcли бы в этoт дeнь рaботал ЗАГС — ужe бы рaзвелись

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня. - Ну ладно, давай сюда твои котлеты.   Учительница жалуется отцу Вовочки:- Ваш сын назвал меня проституткой!Отец ругает Вовочку:- Это еще что такое, сукин ты сын, неблагодарный! Учительницатебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоесобачье дело, чем она занимается после работы?! Клиенты и персонал куррортной гостницы стоят на ушах после известия, что туда на медовый месяц прибывает пара — жених 95 лет и невеста 22.

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