В воскресeнье хoдили с жeной выбирaть обoи для кyхни. Еcли бы в этoт дeнь рaботал ЗАГС — ужe бы рaзвелись

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня. - Ну ладно, давай сюда твои котлеты. Учительница жалуется отцу Вовочки:- Ваш сын назвал меня проституткой!Отец ругает Вовочку:- Это еще что такое, сукин ты сын, неблагодарный! Учительницатебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоесобачье дело, чем она занимается после работы?! Клиенты и персонал куррортной гостницы стоят на ушах после известия, что туда на медовый месяц прибывает пара — жених 95 лет и невеста 22.