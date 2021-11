Nifty50 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) NYMEX:NG1! MCZGandhinagar Upside range 18135, but 18150 cross Possible 18500-19000, 18135 Reverse 17600-17400, 17400-17600, 17600-17200 Possible Range, Always small stoploss with trade, Nonsebi Register (Only Education Purpose).