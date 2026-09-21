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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лямкин об уходе Хэйса: «Кевин чувствовал себя некомфортно, его «грызло», что ни одного очка не набрал, не хватает скорости»

Никита Лямкин прокомментировал решение Кевина Хэйса завершить карьеру после пяти игр за «Ак Барс». «Мы узнали накануне, он дал знать нам о своем решении.

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