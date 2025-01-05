СК завёл дело по факту гибели журналиста «Известий» от удара дрона ВСУ в ДНР

Александр Мартемьянов. Фото © Telegram/ «Известия» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели внештатного журналиста «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых его коллег во время работы в ДНР.
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