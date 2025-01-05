info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

232 подписчика

СК завёл дело по факту гибели журналиста «Известий» от удара дрона ВСУ в ДНР

Александр Мартемьянов. Фото © Telegram/ «Известия» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели внештатного журналиста «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых его коллег во время работы в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх