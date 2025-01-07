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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян − о разговоре с Махачевым после первого боя: «Он сказал мне не расстраиваться»

«Помню, после боя он меня поддержал, сказал: «Ты еще молодой, у тебя все впереди, не расстраивайся». А я ему: «Да ладно, какой молодой».

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