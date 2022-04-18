Автоинспекторы в Кабардино-Балкарии спасли ребёнка, упавшего в колодец

Со словами благодарности в адрес сотрудников отдельного взвода ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Чегемскому району обратился местный житель.

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