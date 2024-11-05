Бывший игрок московского «Спартака» 75-летний Евгений Ловчев, который в 1972 году был признан лучшим футболистом СССР, высказался по поводу ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
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