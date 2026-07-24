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Нижегородская правда

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«Российская газета» выпустила в свет 10 000‑й номер

«Российская газета» выпустила в свет 10 000‑й номер

24 июля 2026 года «Российская газета» отмечает важный рубеж — выход 10 000-го номера. За три с половиной десятилетия с момента своего основания в 1990 году издание превратилось в мощный мультимедийный комплекс РГ Медиа, успешно конкурирующий с ведущими СМИ страны.

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