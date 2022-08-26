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Почему прибалтийские страны проявляют агрессию против России?

Почему прибалтийские страны проявляют агрессию против России?

На наших глазах при активной поддержке  коллективного Запада (также, как в 1930-е годы это происходило в нацистской Германии) оформляется неофашистский альянс - Украины и трёх прибалтийских недогосударств.

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