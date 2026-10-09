Katie Zacharia Becomes New White House Press Secretary President Donald Trump has chosen Katie Zacharia to be his next White House press secretary.
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