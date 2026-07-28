«Ушла. На развод подам сама. Борщ вылила».

мария тинус

Я понимаю, что иногда мудрость приходит с годами. Я понимаю, что женщина, выходя замуж, мечтает вкусно готовить для любимого мужчины и чтобы он перед каждой едой говорил "спасибо, дорогая", а после - "очень вкусно и сытно, любимая". И ещё понимаю, что по молодости ОБА не умеют сглаживать углы. Один ляпнет что-то, не подумав, весь в мыслях о раздражающей проблеме вне дома, а другая обидится, поелику она старалась для него, а он не оценил. Но это ПО МОЛОДОСТИ. А вот зачем терпеть подобное отношение после десяти-пятнадцати лет брака? Зачем в слёзы ударяться? Когда можно после очередного такого замечания ДЕМОНСТРАТИВНО вылить суп (любой) в унитаз (раковину-то зачем засорять?) или ЯКОБЫ жёсткую котлету выкинуть в помойное ведро вместе с гарниром. Ибо "не нравится? - выбрасываем". И не готовить больше на роту солдат. Токмо две порции. Одну себе, вторую - капризному придурку, не умеющему ценить и уважать. Взбрыкнул - еда улетела в мусорку. И плевать, что голодный останется, а она у плиты стояла. Кстати, о "стоянии у плиты" после смены с гудящими ногами: а кому, к хренам, нужен этот подвиг? Если она после тяжёлой смены ещё шла в магазин за продуктами и потом несла всё это САМА, а потом ещё и разносолы готовила КАЖДЫЙ день, то либо сама себя не уважала, либо в ней сил больше, чем она думала. Борщ, конечно, очень колоритно описан. Но хамов надо воспитывать, а не слезами обливаться, бегая за ними с тарелкой, как за малым дитём. И что это за "ты уже старая в пятьдесят два". У меня бы за такое в зубы получил. До юшки из носа.