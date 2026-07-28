Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Ушла. На развод подам сама. Борщ вылила».

«Ушла. На развод подам сама. Борщ вылила».

«Этот борщ невозможно есть», — скривившись, произнёс Виктор и с раздражением, громко стукнув дном о столешницу, отодвинул от себя глубокую тарелку с дымящимся борщом.

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Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Ох уж эти сказочники...😂
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1 м.
Элеонора Коган
Правильно, Анна!!!!Ушла от этого эгоиста Виктора, пусть сам варит себе борщи. А я бы такой борщик поела с удовольствием.
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1 м.
мария тинус
Я понимаю, что иногда мудрость приходит с годами. Я понимаю, что женщина, выходя замуж, мечтает вкусно готовить для любимого мужчины и чтобы он перед каждой едой говорил &quot;спасибо, дорогая&quot;, а после - &quot;очень вкусно и сытно, любимая&quot;. И ещё понимаю, что по молодости ОБА не умеют сглаживать углы. Один ляпнет что-то, не подумав, весь в мыслях о раздражающей проблеме вне дома, а другая обидится, поелику она старалась для него, а он не оценил. Но это ПО МОЛОДОСТИ. А вот зачем терпеть подобное отношение после десяти-пятнадцати лет брака? Зачем в слёзы ударяться? Когда можно после очередного такого замечания ДЕМОНСТРАТИВНО вылить суп (любой) в унитаз (раковину-то зачем засорять?) или ЯКОБЫ жёсткую котлету выкинуть в помойное ведро вместе с гарниром. Ибо &quot;не нравится? - выбрасываем&quot;. И не готовить больше на роту солдат. Токмо две порции. Одну себе, вторую - капризному придурку, не умеющему ценить и уважать. Взбрыкнул - еда улетела в мусорку. И плевать, что голодный останется, а она у плиты стояла. Кстати, о &quot;стоянии у плиты&quot; после смены с гудящими ногами: а кому, к хренам, нужен этот подвиг? Если она после тяжёлой смены ещё шла в магазин за продуктами и потом несла всё это САМА, а потом ещё и разносолы готовила КАЖДЫЙ день, то либо сама себя не уважала, либо в ней сил больше, чем она думала.  Борщ, конечно, очень колоритно описан. Но хамов надо воспитывать, а не слезами обливаться, бегая за ними с тарелкой, как за малым дитём. И что это за &quot;ты уже старая в пятьдесят два&quot;. У меня бы за такое в зубы получил. До юшки из носа.
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1 м.