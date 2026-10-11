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Спорт Уик-Энд

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Московское «Динамо» показало лучший старт в чемпионатах России за 29 лет - Opta

Московское «Динамо» показало лучший старт в чемпионатах России за 29 лет - Opta

Московское «Динамо» одержало шесть побед подряд в РПЛ, повторив клубный рекорд по продолжительности победной серии в чемпионатах России, сообщает Opta Sports.

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