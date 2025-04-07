В США морские львы начали нападать на людей

В Южной Калифорнии наблюдается рост случаев нападений морских львов на людей. Для этих животных такое непривычно, их поведение изменилось: вместо обычной любознательности и игривости они начали проявлять агрессию по отношению к человеку, передает newsinfo.
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