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Стала известна минимальная цена на сигареты в Забайкалье в 2024 году

Стала известна минимальная цена на сигареты в Забайкалье в 2024 году

Минэконом Забайкалья сообщил, что стала известна единая минимальная цена на пачку сигарет.В пресс-службе ведомства уточнили, что она будет действовать по всей России в течении всех 12 месяцев 2024 года с 1 января.

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