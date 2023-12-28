Стала известна минимальная цена на сигареты в Забайкалье в 2024 году

Минэконом Забайкалья сообщил, что стала известна единая минимальная цена на пачку сигарет.В пресс-службе ведомства уточнили, что она будет действовать по всей России в течении всех 12 месяцев 2024 года с 1 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии