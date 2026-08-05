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Живая Кубань

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Пленный из ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и Луганску

Пленный из ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и Луганску

Пленный из ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и ЛуганскуВоеннопленный Александр Борщук, захваченный российскими подразделениями в ходе боевых действий, рассказал о том, как в 2014 году жители Украины воспринимали идею возможного выхода Донецкой и Луганской областей из состава государства.

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