Пленный из ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и Луганску

Пленный из ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и ЛуганскуВоеннопленный Александр Борщук, захваченный российскими подразделениями в ходе боевых действий, рассказал о том, как в 2014 году жители Украины воспринимали идею возможного выхода Донецкой и Луганской областей из состава государства.