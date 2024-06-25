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Швейцарский полковник Бод: удары ВСУ по Севастополю доказали ложь Киева и Запада

Швейцарский полковник Бод: удары ВСУ по Севастополю доказали ложь Киева и Запада

Жак Бод, военный аналитик НАТО, экс-сотрудник Службы стратегической разведки Швейцарии, полковник в отставке, заявил, что удары украинских Вооруженных сил по Севастополю в минувшее воскресенье раскрыли ложь Украины и Запада.

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