Граждане России однозначно высказались о введении "налога для богатых". ВЦИОМ раскрыл карты

Граждане России однозначно высказались об идее введения "налога для богатых". Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл карты, показав результаты недавнего опроса о введении прогрессивной шкалы налогообложения.
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