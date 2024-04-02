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Царьград

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Граждане России однозначно высказались о введении "налога для богатых". ВЦИОМ раскрыл карты

Граждане России однозначно высказались о введении "налога для богатых". ВЦИОМ раскрыл карты

Граждане России однозначно высказались об идее введения "налога для богатых". Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл карты, показав результаты недавнего опроса о введении прогрессивной шкалы налогообложения.

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