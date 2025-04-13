Симоньян заявила, что Запад дал заднюю в поддержке Украины

Запад начал отходить от безоговорочной поддержки Украины. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».