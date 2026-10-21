Даже небольшие порции действуют как канцероген и увеличивают вероятность развития ряда заболеваний Безопасной дозы алкоголя не существует, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов В интервью для "Ленты.