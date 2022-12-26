Если мужчина открывает дверь машины жене, значит это или новая машина, или новая жена

Одна подруга жалуется другой:— Тебе хорошо! Твой мужик не ходит налево!— Да куда ему?! Он и направо—то не может! Я из того поколения, когда газеты и журналы на родном языке можно было читать без словаря.
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