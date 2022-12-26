РЖАКА

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Если мужчина открывает дверь машины жене, значит это или новая машина, или новая жена

Если мужчина открывает дверь машины жене, значит это или новая машина, или новая жена

Одна подруга жалуется другой:— Тебе хорошо! Твой мужик не ходит налево!— Да куда ему?! Он и направо—то не может! Я из того поколения, когда газеты и журналы на родном языке можно было читать без словаря.

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