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Тренер Петра Яна оценил победу Рахмонова: «Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона»

Кайрат Нурмаганбетов, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом.

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