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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алджамейн Стерлинг: «Хочу завершить карьеру в UFC чемпионом»

«Я бы хотел завершить свою карьеру в UFC в качестве чемпиона. Это поместило бы меня в короткий список бойцов, которые выиграли пояса в двух разных весовых категориях», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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