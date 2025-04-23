"Ведомости": "Элемент" начнет выпуск блоков питания для телекома и серверов

Группа компаний "Элемент", являющаяся разработчиком и производителем микроэлектроники, планирует начать серийный выпуск блоков электропитания, предназначенных для серверного и телекоммуникационного оборудования.
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