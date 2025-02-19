Купюры, которые не годятся для похода в магазин: откажутся их принимать уже с 29 февраля Ольга БезродняяПри расчетах наличными важно быть внимательным, поскольку некоторые банкноты могут быть признаны недействительными и не приняты на кассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии