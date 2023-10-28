БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Может всё-таки начать с того, кто его назначил? Иначе назначат опять очередного мурашку или голикову. Они же не сами ...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • GISMbICH
    Вы, сударь, недалёкого ума человек. Национализм ещё куда ни шло, а религия в непросветных исторических далях Человече...Как дагестанские ...
  • татьяна кирк
    Может, начнём с увольнения министра здравоохранения Мурашко ?  Это же типичный  "либераст" у нас на шее !   Неужели н...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

Битва за Авдеевку, 17-й день: наемники сбежали, бандеровцы начинают паниковать

Битва за Авдеевку, 17-й день: наемники сбежали, бандеровцы начинают паниковать

Иностранцев сменили щирые дивчины со снайперскими винтовками, но им очень страшно Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС Зеленский в соцсети рассказал, что провел заседание военного кабинета в «специальном формате».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... для снайперш необходимо сохранить столбы, которые заранее ими украсить к Новому Году...
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх