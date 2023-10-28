Битва за Авдеевку, 17-й день: наемники сбежали, бандеровцы начинают паниковать

Иностранцев сменили щирые дивчины со снайперскими винтовками, но им очень страшно Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС Зеленский в соцсети рассказал, что провел заседание военного кабинета в «специальном формате».
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