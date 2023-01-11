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Шестеркин отразил 29 из 32 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. У него 19 побед в сезоне

Шестеркин отразил 29 из 32 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. У него 19 побед в сезоне

Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. Вратарь «Рейнджерс» отразил 2 броска из 3 в серии бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:3 Б).

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