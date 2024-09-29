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«Пишут: „Почему из всех выбрал такую?“: Игорь Джабраилов получает хейт из-за романа с участницей „Холостяка“

«Пишут: „Почему из всех выбрал такую?“: Игорь Джабраилов получает хейт из-за романа с участницей „Холостяка“

Игорь Джабраилов сообщил, что хотел бы уберечь Дарью от негатива. На девушку из Екатеринбурга обрушилась волна хейта после съемок в шоу «Холостяк».

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